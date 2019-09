Thor: Natalie Portman svela perché era assente da Ragnarok

Thor: Love and Thunder, il prossimo capitolo della storia dell'eroe, segnerà il ritorno di Natalie Portman nel mondo Marvel dopo non essere apparsa in Ragnarok e l'attrice ha ora spiegato i motivi per cui ha accettato di recitare nel film .

L'attrice, durante la promozione di Lucy in the Sky, ha infatti parlato del suo prossimo impegno sul set di Thor 4 nel ruolo di Jane Foster. Natalie Portman ha spiegato: "Sono venuti da me per propormi l 'idea e hanno detto 'Abbiamo questa idea per te che era una storia presenti in alcuni dei fumetti in cui Jane diventa Lady Thor', e io ho pensato 'È davvero entusiasmante!'".

L'attrice premio Oscar ha inoltre spiegato perché non era presente in Thor: Ragnarok: "Ovviamente non ero stata inserita nel film a causa del luogo in cui si svolgeva. Non era realmente sulla Terra e il mio personaggio vive su questo pianeta".

Natalie Portman sembra però entusiasta all'idea di riprendere il ruolo della scienziata Jane Foster nel prossimo cinecomic diretto dal regista Taika Waititi: "Amo lavorare con Tessa Thompson e Chris Hemsworth così tanto, è entusiasmante lavorare di nuovo con loro. E sono realmente eccitata all'idea di reggere il martello!".

Il film Thor: Love and Thunder farà parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe e arriverà nei cinema americani il il 5 novembre 2021.