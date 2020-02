Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Valkyrie esplicitamente bisessuale? Per me va bene!"

Taika Waititi ha rivelato che sarebbe felice di mostrare Valkyrie apertamente bisessuale in Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder, uno dei prossimi cinecomic Marvel, potrebbe mostrare Valkyrie svelando apertamente la sua bisessualità: Taika Waititi ha infatti dichiarato che è d'accordo a mostrare questo aspetto del personaggio.

Il regista, parlando del nuovo progetto che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ha infatti accennato alla possibilità che il personaggio interpretato da Tessa Thompson venga mostrato come apertamente queer. Taika Waititi ha dichiarato parlando di Thor: Love and Thunder: "Penso di sì. Non possiedo la proprietà intellettuale per quanto riguarda il personaggio. Ma con gli attori penso che qualsiasi cosa li faccia sentire a proprio agio, se sentono che si tratta di una scelta naturale o un'evoluzione naturale per quel personaggio... Allora lo sostengo. Se Tessa volesse farlo, sono totalmente d'accordo".

L'attrice già in passato aveva dichiarato di essere d'accordo per quanto riguarda la possibilità di mostrare Valkyrie come apertamente omosessuale: "Nei fumetti è bisessuale. La si vede con donne e uomini, quindi quella era la mia intenzione interpretandola. Ovviamente in primo piano con queste storie non c'è di solito la loro vita romantica. Hanno molte cose importanti a cui pensare, come salvare il mondo".

Tessa Thompson, anche in occasione del Comic-Con di San Diego aveva accennato alla sessualità dell'eroina sottolineando che dopo quanto mostrato in Avengers: Endgame Valkyrie sarebbe stata alla ricerca della propria "regina".