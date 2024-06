Thor: Love and Thunder, una star svela alcune scene epiche eliminate dal film

Jaimie Alexander ha interpretato Sif per la prima volta in Thor del 2011 e ha ripreso il ruolo in Thor: The Dark World due anni dopo. È riuscita anche a ottenere un ruolo di supporto in Agents of S.H.I.E.L.D..

Sif è finalmente tornata in Thor: Love and Thunder (dopo un'apparizione a sorpresa in Loki), quando Thor ha scoperto che aveva perso il braccio in una battaglia con Gorr il Dio Macellaio.

Thor 5 vedrà l'arrivo di un conflitto tra Dei vecchi e nuovi e il ritorno di Jane Foster? [RUMOR]

Le scene eliminate da Thor: Love and Thunder

Parlando al Superhero Comic Con di San Antonio questo fine settimana, Alexander ha rivelato che una "scena di lotta epica" tra Sif e Gorr è stata tagliata dal film. "Ho incontrato Christian Bale sul set e siamo rimasti entrambi delusi dal fatto che non abbiamo potuto picchiarci a sangue", ha aggiunto l'attrice.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una foto del film

Parlando di un'altra scena eliminata, l'attrice ha detto: "Sono in questa zona del corridoio, un'area comune, lei entra con un braccio solo... ed è un po' drogata perché è stata portata a curarsi perché le manca un braccio, e c'è sangue dappertutto".

Abbiamo sentito dire che Sif doveva avere un ruolo più importante nell'atto finale di Thor: Love and Thunder, quindi è probabile che Alexander si riferisca a questa scena. I Marvel Studios e il regista Taika Waititi hanno anche tagliato le principali sequenze in cui compaiono il Gran Maestro ed Eitri, diminuendo la minaccia di Gorr come cattivo del film.

Thor 5: il regista di Mad Max, George Miller, dirigerà Chris Hemsworth nel sequel dedicato al dio del tuono?

La proposta di spin-off su Sif

Per quanto riguarda il suo futuro come Sif nel MCU, la Alexander ha confermato di essersi rivolta ai Marvel Studios con delle idee su come portare avanti il personaggio. "È una cosa che io e il mio team abbiamo esplorato un po', abbiamo proposto uno show con Lady Sif e Beta Ray Bill", ha detto l'attrice. "Questo personaggio è probabilmente uno dei più amati che abbia mai interpretato e significa molto per me... e continuerò a interpretarla finché non potrò più farlo".

Agents of S.H.I.E.L.D.: Jaimie Alexander in una scena dell'episodio Yes Men

Per quanto riguarda gli altri personaggi con cui le piacerebbe fare squadra nel MCU, la Alexander ha rivelato: "Mi piace molto Iron Man. Il flirt sarebbe divertente perché credo che Lady Sif gli darebbe un pugno in faccia...". L'ultima volta che abbiamo visto Sif, stava addestrando il figlio di Heimdall. Si presume che Thor 5 sia in lavorazione, quindi immaginiamo che il piano sia che l'eroe torni lì.