Thor: Love and Thunder, l'edizione Steelbook (4K+Blu-Ray) + Card Lenticolare in sconto su Amazon Black Friday

In occasione del Black Friday, è attualmente possibile trovare su Amazon l'edizione Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Thor: Love and Thunder, in offerta.

L'edizione Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Thor: Love And Thunder è in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 11,21€, con uno sconto del 44% sul prezzo più basso recente indicato (19,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto Marvel in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Questa edizione home video di Thor: Love And Thunder è venduta e spedita da Amazon.

Thor: Love and Thunder - L'edizione Steelbook 4K che ridefinisce il collezionismo

La Steelbook 4K di Thor: Love and Thunder combina l'evoluzione tecnologica dell'alta definizione con un design da collezione che celebra l'epica avventura diretta dal visionario Taika Waititi. Inclusa in questa edizione è una card lenticolare che aggiunge un ulteriore tocco artistico, rendendo il prodotto un vero gioiello per i fan del MCU.

Con un cast stellare guidato da Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale, Love and Thunder mescola azione, emozioni e umorismo in un viaggio cinematografico unico, impreziosito dalla colonna sonora rock di Michael Giacchino, Guns N' Roses e ABBA. Gli appassionati possono immergersi ancora più a fondo nei segreti della produzione grazie ai contenuti extra.