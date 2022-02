Thor: Love and Thunder, Peter Dinklage accenna alla sua presenza nel film

Peter Dinklage, in una recente intervista, ha parlato della sua possibile presenza nel film Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi.

Tra gli interpreti di Thor: Love and Thunder sembra ci sarà anche l'attore Peter Dinklage, interprete di Eitri.

Il personaggio era legato alla storia di Thanos che aveva ucciso tutti i nani tranne lui, dopo che si erano rifiutati di forgiare il Guanto dell'Infinito. Inoltre, dopo aver ottenuto ciò che voleva, il villain gli ha distrutto le mani.

Peter Dinklage, intervenendo al podcast di Empire, ha ora accennato al suo possibile ritorno nel MCU. L'attore ha infatti dichiarato: "C'è un altro film di Thor, giusto? Che sta per uscire ed è diretto da Taika Waititi. Ma io non ho detto nulla, non ho detto nulla".

Proseguendo il suo discorso, Peter ha aggiunto parlando di Thor: Love and Thunder: "Si tratta di un mondo della Marvel, ne facciamo tutti parte".

Dinklage ha inoltre sottolineato: "Se muori in un film Marvel non vuol dire che sia il tuo ultimo film Marvel. Quella è la cosa folle: non importa. Qualcuno potrebbe fare una serie tv, ora ci sono anche quelle".

Nelle anticipazioni emerse dal merchandise si sa che Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, avrà tra le mani Mjolnir, nonostante Hela avesse distrutto l'arma in Thor: Ragnarok. Eitri potrebbe quindi essere coinvolto per risolvere questo problema.

Il film con star Chris Hemsworth vedrà il ritorno di Jaime Alexander come Lady Sif, Jeff Goldblum sarà ancora Grandmaster, il regista Taika Waititi si calerà nel ruolo di Korg e ci sarà spazio per le star di Guardiani della Galassia Peter Quill/Chris Pratt, Nebula/Karen Gillan, Kraglin/Sean Gunn e Groot/Vin Diesel. Grazie alle precedenti foto dal set, è stato anche rivelato che Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth torneranno ancora una volta in ruoli cameo insieme a Melissa McCarthy e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 6 luglio 2022.