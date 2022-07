Thor: Love and Thunder, nel nuovo film del MCU ci sono anche i figli di Chris Hemsworth (e altre star)!

La star di Thor: Love and Thunder Chris Hemsworth ha rivelato che nel nuovo film Marvel ci sono anche i suoi figli... E quelli di altri membri del cast!

Se fate attenzione, nel nuovo film Marvel Thor: Love and Thunder potrete vedere anche i figli di Chris Hemsworth... E di Natalie Portman. E di Christian Bale. E di Taika Waititi.

Sembra che il quarto capitolo della saga del Dio del tuono sia un film per tutta la famiglia... Da tutta la famiglia del suo cast, più o meno.

Come riporta anche People, a raccontare questo curioso aneddoto è stato l'interprete di Thor in persona, Chris Hemsworth, dopo che l'intervistatore chiede conferma su dei biondini intravisti nella pellicola...

"Mi sembra di aver visto i tuoi figli nel film... È tuo figlio quel ragazzino che corre nella scena con quel giovane Thor?" ha chiesto incuriosito Kevin McCarthy.

"No no, sono loro... È davvero forte. Hanno voluto esserci a tutti i costi" ha quindi rivelato l'attore "Ci sono anche i figli di Taika, di Christian Bale. Anche quelli di Natalie. E mia figlia, anche lei compare nel film, interpreta il personaggio di Love"

"Ci siamo sentiti come se stessimo vivendo un'esperienza familiare davvero divertente e speciale. Non è che adesso voglio avviarli alla carriera di attori. Semplicemente ci siamo divertiti tantissimo ed è stato fantastico" ha poi concluso.

Ma noi dovremo aspettare il 6 luglio per scoprire che ruolo avranno tutti i figli d'arte presenti nella pellicola, e più in generale cosa ci riserverà Thor: Love and Thunder.