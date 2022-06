Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: "Non esiste una guida per diventare una supereroina"

L'attrice Natalie Portman sarà Mighty Thor nel film Thor: Love and Thunder e ha ora parlato di come si è trasformata per la parte.

Natalie Portman sarà protagonista di Thor: Love and Thunder nell'inedito ruolo di Mighty Thor e l'attrice premio Oscar ha parlato dell'opportunità offertole dalla Marvel.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar, l'attrice ha infatti svelato come si è preparata per la parte.

Descrivendo l'opportunità di mettersi fisicamente e professionalmente alla prova con Thor: Love and Thunder, Natalie Portman ha dichiarato: "Poter essere una supereroina è eccitante. E non ci sono libri con le regole da seguire o qualcuno che ti dica come fare".

La star ha dovuto compiere una trasformazione fisica, proprio come accade a Jane Foster, per diventare una supereroina e affiancare il protagonista nella sua lotta contro Gorr, il villain affidato a Christian Bale: "Mi sono allenata a lungo prima e durante le riprese, e stavo assumendo quei drink proteici. Mi ha realmente aiutato a prepararmi per quel livello di azione che abbiamo realizzato sul set. Essere forte è stato decisamente utile. Avere il peso di quel mantello tutto il giorno ti porta a volere della forza in più nella parte alta del corpo".

Il regista Taika Waititi, parlando dell'interpretazione di Natalie, ha dichiarato che è stato felice che l'attrice infondesse le sue abilità comiche nel ruolo:

"Natalie è davvero divertente nella vita reale. Ha un gran senso dell'umorismo, e non credo che sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 luglio 2022.