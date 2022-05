Thor: Love and Thunder: Marvel conferma la data di uscita del nuovo trailer

I Marvel Studios hanno confermato la data di uscita del nuovo trailer di Thor: Love and Thunder attraverso un breve video diffuso su Twitter! Siete pronti a vedere nuove immagini di Natalie Portman nei panni di Mighty Thor?

Attraverso un video postato su Twitter, i Marvel Studios hanno confermato la data di uscita del secondo trailer di Thor: Love and Thunder. Il trailer sarà distribuito lunedì 23 maggio durante il Game 4 della finale della NBA Eastern Conference tra Boston Celtics e Miami Heat.

A confermare la notizia per i Marvel Studios è stato un breve video con Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni dei protagonisti. In Thor: Love and Thunder, Natalie Portman vestirà i panni della muscolosa Mighty Thor. A proposito del progetto, il regista Taika Waititi ha dichiarato a CBR: "Non posso confermare che tutto quello che i fan chiedono avverrà in questo film! Sulla carta, sembra tutto quanto molto strano pure per me. Il risultato finale è molto cool! Poi i personaggi faranno cose che nessuno si aspetta in un cinecomics - come parlare d'amore e baciarsi".

Il film segnerà anche il debutto di Christian Bale nei panni di Gorr e di Russell Crowe in quelli di Zeus. Entrambi gli attori sono stati elogiati dal regista, che ha raccontato: "Christian ha dato vita al miglior cattivo Marvel. Poi, considero Russell un amico. Certi amici sono davvero straordinari. Quando ero sul set con lui, pensavo: 'Oh Dio, sei Russell Crowe! Wow, hai fatto cose straordinarie!'".