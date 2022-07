Thor: Love and Thunder, gli spettatori chiedono a Marvel di aggiungere un avviso "Scene troppo dure"

La durezza di alcune scene di Thor: Love and Thunder che coinvolgono Jane Foster hanno spinto i fan a chiedere a Marvel di apporre un avviso prima dell'inizio del film per via della delicatezza del tema trattato.

Alcuni spettatori di Thor: Love and Thunder hanno criticato la scelta di Marvel di non includerne un avviso all'inizio del film avvertendo il pubblico della presenza di scene dure da vedere.

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

Le scene in questione riguardano il personaggio di Jane Foster, interpretato d Natalie Portman. I fan dei fumetti conoscono a fondo la storyline in seguito a cui la terrestre Jane Foster si trasforma in Mighty Thor per superare la malattia che l'ha colpita e rischia di ucciderla.

Thor: Love and Thunder si ispira a questo plot: si scopre che Jane ha un cancro al quarto stadio e, in una scena, viene mostrata mentre sta subendo un trattamento chemioterapico. Come riporta l'Indipendent, Coloro che hanno già visto il film stanno avvisando i loro follower su Twitter del fatto che le scene che mostrano la terapia a cui Jane si sottopone potrebbero turbare coloro che hanno vissuto l'esperienza della malattia.

"Se avete intenzione di vedere Thor: Love and Thunder e siete sensibili al trattamento del cancro, è un tema prevalente che guida la trama nel film",___ ha avvertito uno spettatore, aggiungendo: "Preparatevi e prendetevi cura di voi stessi se ne avete bisogno."_

Un altro spettatore ha scritto: "Nessuno spoiler, ma Thor: Love and Thunder DOVREBBE avere un cartello di avvertimento per la rappresentazione grafica del cancro e il fatto che non sapevamo che sarebbe stata atroce".

La potente Thor nel fumetto

"Se avessi problemi di salute cancerosi, farei un po' di ricerche su Google sulla trama prima di decidere di vederlo o meno", ha aggiunto un altro, mentre una persona afferma: "Sapevo nei fumetti che Jane ha il cancro. È stato menzionato molte volte da quando è stato annunciato questo film, eppure le scene del cancro mi hanno sconvolto. Preparatevi, se avete perso qualcuno a causa del cancro".

Thor: Love and Thunder, 10 cose che potreste non aver notato

Tuttavia, alcuni hanno elogiato il film per la sua rappresentazione della malattia. una utente scrive: "La trama di Jane Foster ha avuto una risonanza emotiva folle per me. Sia mia madre che un caro amico hanno combattuto contro il cancro un paio di anni fa. Il desiderio di Thor di proteggere Jane e la lotta di Jane contro la malattia hanno davvero colpito nel segno. Penso che tutti noi avessimo bisogno di ascoltare una storia come questa".

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, la nuova avventura Marvel, sequel del film del 2017 Thor: Ragnarok, è interpretata da Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman, che fa ritorno nel franchise per la prima volta da Thor: The Dark World del 2014.