Thor: Love and Thunder, Keanu Reeves sarà Silver Surfer?

Thor: Love and Thunder è uno dei prossimi cinecomic più chiacchierati: e se nel cast ci fosse Keanu Reeves nei panni di Silver Surfer? Per ora i fan sono in attesa di scoprire se il regista e sceneggiatore Taika Waititi porterà in sala un altro film atipico come Thor: Ragnarok.

Secondo lo stesso Waititi, Thor: Love and Thunder sarà molto più imponente rispetto al capitolo precedente. Per ora si dice che la Jane Foster di Natalie Portman potrebbe diventare Mighty Thor, nel cast ci dovrebbe essere l'amatissimo Christian Bale, il cui ruolo non è stato chiaramente svelato dalla Marvel, e pare che il prossimo ingresso nell'universo cinematografico sia quello di Silver Surfer. L'account Twitter Lords of the Long Box dice:

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

"Una voce dall'interno della produzione ci ha rivelato che Silver Surfer e Beta Ray Bill sono previsti in Thor: Love and Thunder. Il volume Silver Surfer 4 è sempre stato molto chiacchierato da quando la Disney ha comprato i diritti dalla Fox. Non importa quali attori li interpreteranno, entrambi saranno in CGI."

Il portale Cosmic Book News ha dichiarato che sarà proprio Christian Bale a interpretare Beta Ray Bill (conosciuto anche come Beta Ray Thor), mentre Silver Surfer dovrebbe essere stato riservato proprio per Keanu Reeves. Ovviamente le informazioni non sono confermate: Reeves avrebbe dovuto interpretare già, secondo le voci del web, Yon-Rogg in Captain Marvel, ruolo poi destinato a Jude Law.