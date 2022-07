Thor: Love and Thunder: per il film Marvel è la seconda migliore giornata di apertura del 2022

Thor: Love and Thunder ha debuttato con 69 milioni di dollari guadagnati in un giorno; si tratta della seconda migliore giornata di apertura del 2022.

Thor: Love and Thunder ha segnato la seconda migliore giornata di apertura con i suoi 69 milioni di dollari guadagnati al box-office. Durante il week-end, il film dovrebbe ottenere circa 135 milioni di dollari complessivi - risultato che lo dovrebbe piazzare dietro a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Jurassic World: Il Dominio ma davanti a The Batman.

Per Thor: Love and Thunder si tratta di un debutto al di sotto delle aspettative, orientate verso un'ipotesi compresa tra i 150 e i 170 milioni di dollari per il week-end di apertura. Al momento, tra l'altro, nemmeno l'accoglienza della critica è stata positiva per il film di Taika Waititi.

Come riportato da Collider, un eventuale week-end di debutto da 135 milioni di dollari porrebbe Thor: Love and Thunder al 12esimo miglior risultato in un fine settimana per un film Marvel. Al momento, Minions: The Rise of Gru ha raggiunto 211 milioni di dollari in patria. Top Gun: Maverick, invece, continua a macinare incassi su incassi e si appresta a raggiungere i 600 milioni di dollari negli Stati Uniti. Si tratta del migliore risultato della stagione negli USA e all'estero.

Jurassic World: Il Dominio dovrebbe chiudere la sua corsa intorno ai 350 milioni; Elvis, invece, si dovrebbe attestare su poco meno di 100 milioni conquistati negli States. Prossimo film in grado di fare fuochi e fiamme? Nope di Jordan Peele. In Italia, il nuovo progetto del regista di Scappa e Noi sarà distribuito l'11 agosto da Universal Pictures.