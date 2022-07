Thor: Love and Thunder, Christian Bale: "Ho quasi rifiutato la parte: dovevo indossare un perizoma"

Christian Bale ha recentemente rivelato di aver quasi rifiutato il ruolo di Gorr in Thor: Love and Thunder perché il costume del suo personaggio comprendeva l'uso di un perizoma.

Un minuscolo pezzo di tessuto ha quasi impedito a Christian Bale di tornare a recitare in un film di supereroi: Bale, che interpreta il malvagio Gorr in Thor: Love and Thunder, ha detto a The Wrap che un perizoma e l'aspetto fisico del suo personaggio nei fumetti lo hanno quasi convinto a rifiutare il ruolo.

"Ho dato un'occhiata veloce e mi sono detto: 'Ha un perizoma addosso. Nessuno vuole vedermi con un perizoma'", ha spiegato l'ex Batman. "Era anche pieno di muscoli nei fumetti. E io stavo girando un altro film in cui ero piuttosto magro. Ho detto: 'Amico, nessuno vuole vedermi magro e con un perizoma.'"

Bale, 48 anni, è noto per le sue radicali trasformazioni fisiche ma questa volta per lui sarebbe stato molto difficile cambiare aspetto così repentinamente visto che prima di recitare in Thor: Love and Thunder aveva interpretato un personaggio estremamente esile: "Era impossibile per me prendere peso in così poco tempo e poi non puoi competere con Chris Hemsworth quando si tratta di muscoli."

Per questo motivo, Christian Bale voleva che Gorr assomigliasse a Nosferatu o al terrificante mostro nel video Come to Daddy di Aphex Twin: "Ho deciso che sarei stato magro e avrei avuto un'aria più soprannaturale e inquietante. In ogni caso avevo paura che il regista avrebbe comunque aggiunto il perizoma in post-produzione, ormai possono fare qualunque cosa."