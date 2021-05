Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth condivide una foto dal set con Taika Waititi

Le riprese di Thor: Love and Thunder sembra si stiano per concludere e il protagonista Chris Hemsworth ha ora condiviso una nuova foto che lo ritrae accanto al regista Taika Waititi.

L'immagine condivisa online è accompagnata da un'ironica didascalia in cui l'attore australiano scherza sul budget a disposizione per il poster del nuovo film Marvel, aggiungendo "Ma il messaggio è chiaro: molto amore e molti fulmini. L'album verrà presto messo in vendita, ancora una volta".

Marvel, per ora, non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama del film Thor: Love and Thunder, progetto che si inserisce a livello temporale tra gli eventi raccontati in Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il regista Taika Waititi, nel 2019, aveva dichiarato: "Il prossimo film di Thor che sto realizzando ci permetterà di lanciarci in questa avventura, che è quello che ho realmente amato nel realizzare Ragnarok: sembrava stessimo portando Thor a vivere un'avventura davvero fantastica. Ci sono sempre nuove cose da vedere e fare e, in questo caso, penso che si aumenteranno molti elementi e si proporrà qualcosa di più grande, maggiormente coraggioso e più luminoso. Ci saranno semplicemente delle cose davvero folli da girare".

Nel cast del film, in uscita sugli schermi italiani il 4 maggio 2022, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale, mentre Russell Crowe interpreterà Zeus.