Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Taika Waititi ci portano sul set del film (video)

Taika Waititi e Chris Hemsworth si divertono a girare per il set di Thor: Love and Thunder, e noi spettatori (più Natalie Portman) li seguiamo in questo nuovo video.

Thor: Love and Thunder approda quest'oggi al cinema, ma il regista Taika Waititi e il protagonista Chris Hemsworth, con un piccolo aiuto da parte di Natalie Portman, ci portano dietro le quinte del film con questo video dal set.

Se vi stavate chiedendo che aspetto potesse avere la New Asgard governata dalla Valkyrie di Tessa Thompson, in questo video di Entertainment Tonight potete farvi un'idea di ciò che vedrete sullo schermo, ma sappiate che la desolazione che riscontrerete (aiutata dalle marachelle di Hemsworth e Waititi, che si divertono non poco a tirare pietre alle macchine e sedie alle finestre dei negozi) non era esattamente nei piani della nuova sovrana.

Girato nel 2021, durante l'84esimo giorno di riprese di Thor: Love and Thunder, il video di ET ci porta infatti sul set della pellicola scritta e diretta da Waititi, e mentre a un certo punto fa capolino anche Natalie Portman che nel film interpreta la Potente Thor, non molto ci viene rivelato sulla trama... Ma abbiamo comunque modo di dare un'occhiata ad alcune peculiari location, come la gelateria Infinity Conez o la Goat Boat...

Quanto e quale spazio avranno nel film, tuttavia, dovrete scoprirlo al cinema. Quanto hype avete per Thor: Love and Thunder?