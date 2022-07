Thor: Love and Thunder, Brett Goldstein svela i retroscena della prova costume

Tra gli interpreti di Thor: Love and Thunder c'è, a sorpresa, anche Brett Goldstein, una delle star di Ted Lasso, che ha parlato della sua esperienza nel MCU.

Se non avete visto ancora il film diretto da Taika Waititi, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni .

Nell'ultima scena post-credit di Thor: Love and Thunder si vede infatti Hercules, il figlio di Zeus (Russell Crowe). Nel film la divinità interpretata dalla star australiana è riuscita a sopravvivere a un fulmine lanciato da Thor contro di lui e il figlio, la parte affidata a Brett Goldstein, si occupa del padre giurando che si vendicherà.

Durante un evento di Variety, Brett ha ora parlato della prova costume svelando che si è meravigliato di quanto si adattasse al suo fisico: "Non ho mai avuto nulla che mi stesse così bene. Le scarpe! Devo parlare delle scarpe. Ho degli strani piedi grandi, ma le scarpe erano perfette. Le ho indossate ed erano perfette fin dall'inizio. Mi calzavano alla perfezione".

Hannah Waddingham, co-star di Goldstein in Ted Lasso, ha inoltre raccontato che l'amico e collega le aveva chiesto un consiglio: Mi ha detto 'Mi hanno offerto questa cosa e mi sto chiedendo se devo accettarla?'. Ho risposto 'Sei pazzo? Hai un momento di difficoltà?'. Ha replicato 'Perché?'. E ho detto 'Stai seriamente pensando che potresti non interpretare Hercules per tre secondi?'".