Thor: Love and Thunder ancora in cima al box office italiano in un weekend sotto 1 milione di euro

In un weekend dagli incassi sotto il milione di dollari, Thor: Love and Thunder si mantiene in cima alla classifica degli incassi ai box office italiani.

Thor: Love and Thunder è ancora una volta il vincitore del box office italiano del weekend che, purtroppo, ha fatto registrare un -70% per quanto riguarda gli incassi rispetto alla settimana precedente.

I dati di Cinetel svelano così che il mese di agosto ha preso il via in modo negativo non arrivando nemmeno a quota 1 milione di dollari.

In un weekend da 978 mila euro, Thor: Love and Thunder continua il suo dominio. Il progetto del MCU diretto da Taika Waititi ha aggiunto ai suoi guadagni altri 243 mila euro e si sta avvicinando quindi ai 10 milioni di euro.

Alle sue spalle si è piazzato Top Gun: Maverick con ulteriori 142 mila euro, facendo salire il proprio totale a 11.85 milioni di euro.

Nel gradino più basso della Top 3 dei guadagni del weekend c'è invece Porco Rosso, il classico di animazione che ha ottenuto 92 mila euro.

Elvis, con star Austin Butler e diretto da Baz Luhrmann, scivola invece alla quarta posizione della Top 10 con 84 mila euro, mentre Jurassic World: Il dominio ha incassato 65 mila euro.

La classifica dei titoli più visti del weekend propone poi, tutti sotto i 40 mila euro, The Twin - L'altro volto del male, Shark Bait e i film animati Lightyear e Peter va sulla Luna.

A chiudere la Top 10 c'è invece Sposa in rosso che non supera nemmeno quota 15 mila euro.