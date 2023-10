Thor 5 in fase di sviluppo presso Marvel, ma senza Taika Waititi [RUMOR]

Secondo un recente scoop, i Marvel Studios si sarebbero messi al lavoro sullo sviluppo di Thor 5 e starebbero cercando un nuovo regista per sostituire Taika Waititi.

Secondo un nuovo rumor, dopo l'accoglienza controversa riservata dalla critica a Thor: Love and Thunder, sarebbe in lavorazione presso i Marvel Studios un nuovo lungometraggio standalone dedicato al Dio del Tuono, Thor 5, ma stavolta senza il regista Taika Waititi.

Taika Waititi è stato chiamato da Marvel a occuparsi del personaggio di Thor sulla scia di Kenneth Branagh, autore del primo Thor, e di Alan Taylor, che ha firmato l'insoddisfacente (a detta dei fan) Thor: The Dark World.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Waititi ha reinventato drasticamente il personaggio infondendo una buona dose di humor nelle sue avventure, ma il successo di Thor: Ragnarok non si è ripetuto con Thor: Love and Thunder. Molti fan hanno sostenuto che a Waititi fosse stata data troppa libertà, mentre lo stesso interprete di Thor, Chris Hemsworth, ha riconosciuto che il film non ha colto l'obiettivo prefissato facendo diventare il film "troppo sciocco".

Thor: Love and Thunder, Taika Waititi risponde alle critiche: "Se lo vuoi uguale al fumetto, leggi il fumetto"

Un nuovo inizio per Thor?

Nonostante il proclama del CEO della Disney, Bob Iger, secondo cui i Marvel Studios dovrebbero concentrarsi meno sui sequel, una nuova voce dello scooper Daniel Richtman afferma che Thor 5 sarebbe ufficialmente in fase di sviluppo.

Secondo lo scooper, però, Taika Waititi non tornerà. Lo studio sarebbe già alla ricerca di un valido sostituto che fornisca una nuova interpretazione a questo personaggio iconico. Questa anticipazione cozza con quanto dichiarato ufficialmente, negano lo sviluppo di un nuovo capitolo della saha di Thor, ma lo sciopero della WGA che si è concluso da poco potrebbe aver cambiato le cose.

Thor: Love and Thunder si è concluso ponendo le basi per lo scontro tra l'eroe del titolo e un celebre semideo della mitologia, ma questa è una storia che alla fine potremmo veder svolgersi altrove.