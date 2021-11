This Is Us: l'emozionante trailer della sesta e ultima stagione

Commozione e lacrime nel trailer della sesta e ultima stagione della serie This Is Us, interpretata da Mandy Moore e Milo Ventimiglia.

NBC ha svelato il trailer della sesta e ultima stagione di This Is Us, segnando ufficialmente l'inizio del tour di addio della serie drammatica. La premiere degli ultimi 16 episodi è prevista per martedì 4 gennaio.

Nel trailer di due minuti appena pubblicato, che presenta scene chiave delle ultime cinque stagioni e nuove sequenze, Rebecca (Mandy Moore) riconosce che sta gradualmente perdendo la memoria.

"A volte penso a quale sarà il mio ultimo ricordo prima che la candela si spenga", confessa in un momento di vulnerabilità. "Non so quanto tempo ho prima che le cose peggiorino, quindi mi sono assicurata di ricordare ogni piccolo dettaglio. Vorrei solo poter fermare il tempo. Non mi preoccupa dimenticare le cose grandi, sono le piccole cose che non sono pronta a lasciar andare".

Più tardi, Jack (Milo Ventimiglia) dice a Rebecca che è ora di lasciare che i loro tre figli inizino a creare i propri ricordi. "I bambini sono abbastanza grandi per iniziare a creare ricordi, cose importanti che ricorderanno per il resto della loro vita", dice.

"Fino alla fine della giornata, c'è sempre la possibilità che tu la ricordi per qualcos'altro. È così che lo ricorderemo", dice Rebecca in chiusura di trailer.

Le riprese della sesta stagione di This Is Us sono ripartire a settembre. Mandy Moore ha pubblicato su Instagram una foto sul set col collega Milo Ventimiglia scrivendo:

"Mamma e papà. Giorno 1, stagione 6 pronta. Ci siamo ....".

In Italia, la quinta stagione di This Is Us è disponibile su Amazon Prime Video.