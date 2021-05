Il creatore della serie, Dan Fogelman, ha confermato che This Is Us 6 concluderà la storia della famiglia Pearson.

This Is Us 6 sarà l'ultima stagione della serie, come ha confermato il creatore del progetto ribadendo che si rispetterà il progetto originale proposto a NBC.

Fin dalla prima stagione lo sceneggiatore e produttore ha infatti rivelato di aver ideato la narrazione per concludersi dopo sei stagioni.

Dan Fogelman, rispondendo a una domanda relativa a potenziali modifiche dei suoi progetti dopo quanto accaduto con la quarta stagione, ha dichiarato che non ha cambiato idea per quanto riguarda la struttura di This Is Us: " La serie si concluderà con la sesta, è quello il momento in cui la storia dei Pearson arriverà al suo epilogo".

La serie racconta la storia della famiglia Pearson seguendo come si intreccia il passato e il presente.

Nel cast dello show prodotto per NBC ci sono Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan e Ron Cephas Jones.

This Is Us avrà prossimamente un remake italiano, intitolato Noi che racconterà la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità.

Nel gioco costante tra presente e passato, Noi è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze, e perfino la morte.

Lo show può contare su un cast numeroso e originale in cui figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.