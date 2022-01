Thirteen Lives: il film di Ron Howard spostato all'autunno per puntare a nomination e premi

Thirteen Lives, il nuovo film di Ron Howard, uscirà più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto grazie all'ottima accoglienza avuta durante le proiezioni di test. Il progetto doveva arrivare nelle sale ad aprile e ora è invece programmato per un debutto negli Stati Uniti fissato per venerdì 18 novembre.

La sceneggiatura è stata scritta da William Nicholson e il regista Ron Howard porterà sul grande schermo con Thirteen Lives la storia della missione di soccorso organizzata in Tailandia per salvare i ragazzi che facevano parte di una squadra di calcio e il loro allenatore, rimasti bloccati in alcune caverne e incapaci di uscire a causa della marea che si era alzata intrappolandoli.

Nel cast del film ci sono Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton. Tra gli interpreti anche Weir Sukollawat (Malila), Thiraphat Sajakul (The Serpent), Sahajak Boonthanakit (The Serpent), Vithaya Pansringarm (The Prey), Teeradon "James" Supapunpinyo (Bad Genius), Nophand Boonyai (Only God Forgives), Tom Bateman (Death on the Nile), Paul Gleeson (The Thin Red Line), e Lewis Fitz-Gerald (Pitch Black).

Nelle proiezioni usate come test il lungometraggio ha ottenuto punteggi molto elevati, spingendo MGM a modificare i suoi piani e a pianificare una distribuzione autunnale per provare a ottenere importanti nomination durante la prossima stagione dei premi.

Sul grande schermo si assisterà alla ricostruzione di quanto realmente accaduto quando il governo, una comunità di agricoltori e di persone comuni hanno unito le forze con un team di volontari ed esperti di tutto il mondo per cercare di salvare i giovani rimasti bloccati in una caverna dopo l'innalzamento della marea. Tra chi è intervenuto ci sono i sommozzatori britannici John Volanthen, Richard Stanton, Jason Mallinson, Chris Jewell, Josh Bratchley, Connor Roe, e Vernon Unsworth; l'esperto australiano Richard Harris e il tailandese Thanet Natisri.