They Talk, in uscita oggi al cinema l'horror italiano: "I morti parlano"

Grande periodo per gli horror italiani. Dopo l'uscita di A Classic Horror Story su Netflix, They Talk arriva oggi al cinema grazie a Vision Distribution. Il film è stato uno dei protagonisti del mercato audiovisivo di Cannes 2021 ed è pronto per conquistare il pubblico italiano.

La storia di They Talk racconta quello che accade ad Alex, tecnico del suono che, durante le riprese di un documentario, registra per caso delle voci sinistre (e apparentemente non umane) che cercano di metterlo in guardia da qualcuno o da qualcosa. La ricerca per scoprire il senso di quelle parole farà riaffiorare persone e eventi misteriosi legati al passato di Alex. E, proprio come il passato che ritorna, un'onda nera minacciosa e lugubre inizierà a tormentarlo. Per cercare di decifrare il significato di ciò che dicono le voci, Alex incontra Amanda, una giovane donna con cui il tecnico condivide un terribile segreto. Dopo che Amanda torna nella sua vita, Alex assiste a diversi eventi paranormali spaventosi e legati a una serie di morti orribili. Potrebbe essere Amanda il pericolo di cui parlavano le voci?

They Talk: Margaux Billard, Jonathan Tufvesson in una scena del film

They Talk è diretto da Giorgio Bruno e interpretato da Jonathan Tufvesson, Margaux Billard, Sidney Cressida Rae White, Aciel Martinez Poll, Aaron Stielstra, Rocio Munoz Morales e Hal Yamanouchi. Prodotto da Bartlebyfilm e Pfa Films in collaborazione con Vision Distribution (che lo distribuisce), il film girato nel Sud Italia con il patrocinio della Calabria Film Commission è un horror che promette di tenervi attaccati allo schermo. Nata nel dicembre 2016, Vision Distribution è la società di distribuzione cinematografica a cui ha dato vita l'accordo del gruppo Sky Italia con cinque tra le maggiori case di produzione indipendenti italiane: Cattleya, Wildside, Lucisano Media Group, Palomar e Indiana Production. Si tratta della prima volta in cui una media company e alcuni importanti produttori indipendenti italiani uniscono le loro forze per offrire al mercato nuove opportunità.

They Talk: una scena del film

In una stagione come quella estiva in cui le alte temperature vengono bilanciate dai brividi dell'horror cinematografico, They Talk sorprenderà gli spettatori italiani con una storia da brividi come non ne vedevano da tempo. Il trailer di They Talk ha già inquietato il pubblico portando in scena le parole dei morti.

Pronti a tornare in sala con una nuova storia inquietante? Mettetevi comodi sulle vostre poltrone e ascoltate attentamente. They talk, e non ci riferiamo ai vostri vicini di posto in sala.