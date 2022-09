The Woman King: sorpresa al box office USA, primo con 19 milioni

The Woman King: una foto del film con star Viola Davis

The Woman King prende in contropiede il box office USA con un sorprendente debutto da 19 milioni incassati in 3.765 sale, totalizzando una media per sala di 5.046 dollari. L'epico action al femminile interpretato da Viola Davis ha superato le attese recuperando buona parte del budget di 50 milioni impiegato per realizzare il film. Al centro della storia le Agojie, l'esercito tutto al femminile del Regno del Dahomey nell'Africa occidentale nel 1800. Il film ha ottenuto ottime recensioni dopo il suo debutto al Toronto Film Festival nonostante le polemiche sollevate contro la regista Gina Prince-Bythewood sui social media.

L'horror recensione di Pearl, altro horror che debutta in terza posizione dopo l'anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Prequel del film di Ti West X e capitolo centrale di una trilogia dedicata all'orrore, [FILM=/film/pearl_60534/]Pearl">Barbarian[/FILM, che farà passare la voglia di prenotare soggiorni su Airbnb, sciola al secondo posto e incassa altri 6,3 milioni che lo portano a un totale di quasi 21 milioni. Interpretato da Bill Skarsgård, Justin Long e Georgina Campbell, Barbarian vede protagonista una giovane donna che arriva all'appartamento affittato su Airbnb e scopre che è stato prenotato due volte. La donna è costretta a trascorrere la notte con l'altro affittuario, un tipo decisamente poco raccomandabile.

Qui trovate la recensione di Pearl, altro horror che debutta in terza posizione dopo l'anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Prequel del film di Ti West X e capitolo centrale di una trilogia dedicata all'orrore, [FILM=/film/pearl_60534/]Pearl apre con soli 3,1 milioni raccolti in 2.935 sale e segna una media per sala di 1.064 dollari. Mia Goth, anche co-autrice del film, interpreta una giovane donna intrappolata tra mille responsabilità che cerca una via di fuga nel sangue.

Ti West e Mia Goth: "Pearl, horror in technicolor che spiega la potenza del cinema"

Non sfonda neppure il divertissement di Tom George Omicidio nel West End, interpretato dalle star Sam Rockwell, Harris Dickinson, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson e David Oyelowo. £,1 milioni al debutto raccolti in 2.404 sale, con una media per sala di 1.289 dollari. La storia raccontata nel film è ambientata negli anni '50 a Londra, nel Regno Unito, dove un popolare spettacolo teatrale sta venendo filmato. Il cast e i membri della troupe iniziano però a morire, così il detective Stoppard (Sam Rockwell) e la sua partner Stalker (Saoirse Ronan) devono cercare di porre fine ai crimini.

Bullet Train, scatenato thriller ambientato su un treno giapponese ad alta velocità su cui si ritrovano un manipolo di assassini, è quinto con un incasso di altri 2,5 milioni che lo porta a un totale di 96,3 milioni. Brad Pitt guida un cast all star di cui fanno parte Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon e tanti altri volti noti per una pellicola ricca di colpi di scena, sparatorie, combattimenti e divertimento, come anticipa la nostra recensione di Bullet Train.