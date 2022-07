The Woman King: nuove foto del film con Viola Davis e John Boyega

Viola Davis è la protagonista del film The Woman King, progetto di cui sono state diffuse nuove foto in attesa del trailer.

The Woman King è il nuovo film con star Viola Davis in arrivo nei cinema americani il 16 settembre e, nell'attesa del trailer, sono state condivise nuove foto ufficiali del progetto e un motion poster.

La locandina ritrae, ovviamente, la protagonista del progetto che racconta la storia vera di Agoji, un gruppo di guerriere che hanno difeso il regno di Dahomey per secoli e la cui storia è stata a lungo dimenticata.

In The Woman King l'attrice Viola Davis ha la parte di Nanisca, il generale di un gruppo militare di sole donne che, insieme alla figlia Nawi, va contro i francesi e le tribù locali che hanno violato il loro onore, ridotto in schiavitù il loro popolo e minacciato di distruggere tutto quello a cui tenevano.

Nel cast del lungometraggio ci saranno anche Thuso Mbedu, Lashana Lynch, John Boyega, Sheila Atim, Adrienne Warren, Jayme Lawson e Hero Fiennes-Tiffin.

The Woman King, diretto dalla regista Gina Prince-Bythewood, arriverà nei cinema americani il 16 settembre e nel team della produzione ci saranno anche Cathy Schulman, Julius Tennon, Maria Bello e Davis.