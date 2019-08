The Woman in The Window e Cruella: Disney modifica le date di uscita

Disney ha annunciato le modifiche alle date di uscita di alcuni dei suoi film tra cui Cruella e The Woman in the Window.

The Woman in the Window e Cruella sono due dei film di cui Disney ha modificato le date previste per l'arrivo nelle sale americane.

Il film con protagonista Amy Adams e diretto da Joe Wright è stato posticipato dal 4 ottobre al 15 maggio 2020. La donna alla finestra racconterà la storia di una psicologa che soffre di agorafobia e vive da sola in un quartiere periferico di New York, trascorrendo il tempo guardando noir classici e interagendo prevalentemente online. La donna, inoltre, spia i suoi vicini come accade nei film che ama. Quando assiste a un crimine che avviene nella casa dall'altra parte del parco la sua vita prende una svolta inaspettata.

Nel cast ci saranno anche Wyatt Russell, Julianne Moore, Gary Oldman e Bryan Tyree Henry.

Cruella, lo spinoff live-action del classico d'animazione La carica dei 101, è stato invece posticipato dal 23 dicembre 2020 al 28 maggio 2021. Il film ha protagonista il premio Oscar Emma Stone ed è diretto da Craig Gillespie.

A subire dei cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione sono stati poi Empty Man, che debutterà nei cinema il 7 agosto 2020, ed Everybody's Talking About Jamie, l'adattamento del musical in cui si racconta la storia di un teenager di Sheffield, Regno Unito, che vuole diventare una drag queen. Il film sarà diretto da Jonathan Butterell e l'esordio è previsto per il 23 ottobre 2020.