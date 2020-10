Leonardo DiCaprio: "Mi lanciarono prosciutto in faccia per una scena di The Wolf of Wall Street"

Leonardo DiCaprio ha raccontato di quando, per girare la scena di del film The Wolf of Wall Street, è stato colpito in faccia con del prosciutto per circa 70 volte.

Leonardo DiCaprio ha parlato delle riprese di una determinata scena di The Wolf of Wall Street, quella in cui combatte in cucina con Jonah Hill sotto effetto di Quaalude scaduto, spiegando di essere stato colpito in faccia 70 volte con del prosciutto mentre la girava.

Nonostante venga ricordato soprattutto per una lunga serie di ruoli drammatici, uno dei tanti fattori che rendono Leonardo DiCaprio così tanto amato è la sua capacità di risultare assai credibile anche nelle commedie. Il suo film più riuscito, in tal senso, è probabilmente The Wolf of Wall Street.

Il sito Showbiz CheatSheet ha ricordato che proprio parlando dell'opera diretta da Martin Scorsese, DiCaprio ha raccontato a Ellen DeGeneres, nel 2014, di quanto sia stato surreale girare una scena specifica che gli amanti del film ricordano molto bene, ovvero quella che lo vede "combattere" in cucina con Jonah Hill mentre sono entrambi sotto effetto di una massiccia dose di Quaalude scaduto. La scena in questione arriva al culmine di una sequenza che vede prima DiCaprio quasi paralizzato mentre tenta di salire sulla sua auto sportiva e raggiungere casa sua dove lo aspetta, appunto, il personaggio interpretato da Hill.

"Sono contento che sia piaciuta, la sequenza ha portato a questa folle scena in cui Jonah decide di ficcarsi anche il prosciutto in bocca. Poi si schianta contro un tavolo di vetro ed iniziamo a fare la rianimazione cardio-polmonare. La grande sfida quel giorno è stata che abbiamo dovuto fare 70 riprese perché non riuscivano a farmi attaccare questo prosciutto sulla faccia. Hanno dovuto mettere un po' di K-Y Jelly (lubrificante, ndr) e c'era un ragazzo lì dietro con un cucchiaio di plastica che mi colpiva con il prosciutto in faccia tutto il giorno mentre giravo. È stata una delle cose più surreali che abbia mai fatto in tutta la mia carriera".

Il film di Scorsese ha avuto successo anche per il semplice fatto che al pubblico piaceva vedere Leonardo DiCaprio alle prese con imprecazioni incessanti, consumo abituale di droghe e infedeltà seriale. L'attore ha anche ammesso che, durante alcuni momenti delle riprese, non poteva credere di essere stato pagato per agire in un modo così ridicolo: "Abbiamo lavorato su quella sequenza per una settimana ed è stata probabilmente la cosa più selvaggia che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Jonah Hill ed io ci siamo guardati l'un l'altro e ci siamo detti 'Come possiamo farlo? Come possiamo essere pagati per questo?'. Era semplicemente folle" ha quindi concluso l'attore.