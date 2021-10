The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio ha improvvisato la scena della penna

Leonardo DiCaprio ha improvvisato la scena della penna presente in The Wolf of Wall Street dopo un incontro casuale con un detective di New York.

Leonardo DiCaprio ha improvvisato la celebre scena della penna in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, secondo quanto dichiarato da Jon Bernthal, che nel film ha interpretato Brad Bodnick, nell'ultimo episodio Hot Ones: un celebre show statunitense.

Bernthal ha spiegato che la famosa sequenza della penna, in cui Belfort riunisce i suoi amici in un fast food per creare la prima squadra di venditori, è stata improvvisata da DiCaprio: "La gente parla spesso della scena della penna e io la uso come un ottimo esempio per spiegare come lavora Scorsese. Un giorno, arrivando sul set, Leo fu accompagnato da un detective di New York che era la sua guardia del corpo".

"L'uomo gli disse che, prima di entrare in polizia, aveva fatto un colloquio di lavoro proprio con Jordan Belfort." Ha continuato l'attore. "Leo gli chiese come si era svolto il colloquio e lui rispose che Belfort gli porse una penna e gli disse: 'vendimi questa penna'. Leo non ne parlò con nessuno e tirò fuori la penna a metà della scena per vedere la nostra reazione".

La scena in questione arriva in un momento cruciale all'inizio di The Wolf of Wall Street, ovvero quando il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio spiega la sua filosofia di vendita agli amici e li sfida a vendergli una penna che estrae dalla tasca. L'esercizio illustra come il lavoro di Belfort si basi sul principio di convincere i clienti che lui può risolvere un bisogno che in realtà loro non hanno: è questa la menzogna che giace alla base dell'intera pellicola.