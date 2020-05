The Witcher: la versione di Geralt su Animal Crossing è perfetta

Dopo il successo riscosso su Netflix, la star di The Witcher, Geralt di Rivia, approda perfino su Animal Crossing in una versione perfetta con tanto di armatura curata in ogni singolo dettaglio.

The Witcher e Animal Crossing: New Horizons sono due tra i videogame più in voga del momento. Il primo ha dato vita a una fortunata versione seriale live-action su Netflix dove a interpretare Geralt di Rivia è il muscoloso Henry Cavill. La serie, uscita lo scorso dicembre, si è rivelata una hit e presto arriverà la seconda stagione. Nel frattempo i fan che passano il tempo bloccati a casa hanno creato un gustoso crossover ricreando Geralt of Rivia e la sua armatura nel mondo di Animal Crossing. Autotre dell'opera è l'utente Reddit coolbeanz200 che ha aggiunto anche un Design ID code, permettendo agli altri giocatori di aggiungere Geralt nella loro New Horizons experience.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Nel frattempo, la showrunner Lauren Hissrich è impegnata nello sviluppo della seconda stagione e delle stagioni successive di The Witcher. Mentre la lavorazione è in pausa, la showrunner dichiara: "Adesso abbiamo un'idea più chiara di ciò che funziona sul set. L'organizzazione delle riprese è più semplice. Torneremo in location simili, molti set sono già stati costruiti e i costumi sono pronti. La sensazione adesso è quella di indossare un paio di comode pantofole, mentre per la prima stagione indossavamo scarpe nuove di zecca. Stavolta sarà come fare ritorno in famiglia e non vediamo l'ora di farlo."

