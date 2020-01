The Witcher: Toss A Coin To Your Witcher e la colonna sonora della serie disponibili in streaming

La canzone della serie The Witcher, Toss A Coin To Your Witcher, è finalmente disponibile sulle piattaforme di streaming.

The Witcher, la serie Netflix, può contare su una colonna sonora in grado di lasciare il segno e Toss A Coin To Your Witcher è ora disponibile sulle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer.

Il 27 dicembre erano stati pubblicati online online quattro brani creati per lo show sull'account Soundcloud dei compositori e ora Milan Records ha annunciato quando i fan potranno ascoltare online l'intero album. The Witcher Soundtrack Vol. 1 sarà disponibile dal 24 gennaio e conterrà infatti il brano, già diventato un tormentone, e le composizioni originali di Sonya Belusova e Giona Ostinelli.

I due artisti ingaggiati dalla produzione di The Witcher avevano dichiarato un mese fa: "Abbiamo la colonna sonora pronta e non vediamo l'ora di diffonderla, tuttavia non sappiamo ancora se accadrà perché sarà Netflix a decidere se sarà disponibile oppure no".

Il profilo Twitter ufficiale della serie con star Henry Cavill ha ora confermato ufficialmente l'arrivo dei brani.

When a humble bard

Wrote a catchy song

You tweeted and asked us

What’s taking so long?



The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January.



"Toss A Coin" single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS — The Witcher (@witchernetflix) 22 gennaio 2020

Joey Batey, l'attore che interpreta la canzone nella serie, ha raccontato che non è riuscito a togliersi il brano dalla testa per otto mesi: "Non sono riuscito a dimenticarlo fin dalla prima volta che l'ho sentito. Andavo a dormire canticchiandolo. Mi svegliavo la mattina dopo canticchiandolo. Non potete capire l'inferno che ho dovuto affrontare".

Qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.