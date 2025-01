The Witcher torna in versione anime: ecco il trailer di Sirens of the Deep in arrivo su Netflix

La pellicola inzialmente prevista per il 2024 è stata rinviata a quest'anno e segue il film del 2021 The Witcher: Nightmare of the Wolf

I fan della serie The Witcher potranno entusiasmarsi non poco, perché Netflix ha appena condiviso un nuovo trailer del prossimo film anime del franchise, The Witcher: Sirens of the Deep.

The Witcher: Sirens of the Deep è il secondo film d'animazione della serie The Witcher, dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ancora una volta animato dallo Studio Mir, il film era originariamente previsto per il 2024, prima di essere posticipato al 2025.

La storia si basa sul racconto "A Little Sacrifice" del creatore della serie Andrzej Sapkowksi, attingendo direttamente dal materiale esistente. Il film vedrà Doug Cockle riprendere il suo ruolo di Geralt di Rivia, mentre altri attori della serie live-action riprenderanno i loro ruoli, come Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Il nuovo trailer mostra Geralt che arriva in una terra di mare, dove le tensioni con i vicini Merpeople stanno raggiungendo nuove vette dopo la scomparsa di diversi sommozzatori. Geralt viene assunto per risolvere il problema dei mostri e si ritrova a lavorare al fianco di una ragazza di nome Essi Daven (interpretata da Christina Wren).

Sebbene dal trailer sembri che sia gli umani che i Merpeople stiano cercando di evitare una guerra tra i loro due popoli, ci sono altre forze all'opera che potrebbero puntare alla guerra...

I fan non dovranno aspettare a lungo per vedere il film, che arriverà su Netflix l'11 febbraio 2025. Per quanto riguarda The Witcher 4, invece, non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe approdare su Netflix nella seconda metà del 2025. Contemporaneamente, è in sviluppo anche il quarto capitolo della saga videoludica.