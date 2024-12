The Witcher 4: Ciri è la protagonista nel trailer, ora sappiamo cosa potrebbe succedere a Geralt nella serie

Il primo atteso sguardo al trailer di The Witcher 4 offerto da CD Projekt Red ai Game Awards 2024 ha svelato alcune importanti novità. La principale riguarda il personaggio di Ciri, protagonista della nuova storia.

CD Projekt Red ha annunciato l'inizio dello sviluppo del nuovo videogioco di Witcher nella primavera del 2022. Da allora le notizie al riguardo sono state scarse, ma i fan della serie hanno atteso a lungo e sono carichi di aspettative. È stato annunciato lo sviluppo di quattro giochi di Witcher, oltre a Polaris, nome in codice di The Witcher 4. Due di questi giochi, attualmente denominati Sirius e Canis Majoris, sono stati sviluppati, rispettivamente, dallo sviluppatore di The Flame in the Flood, The Molasses Flood, e dallo sviluppatore di The Thaumaturge, Fool's Theory.

The Witcher 4 segnerà l'inizio di una nuova trilogia di giochi che esplorerà una nuova storia. La protagonista sarà Ciri, la principessa di Cintra e figlia di Pavetta, e i giocatori potranno incarnare la cacciatrice di mostri. Il trailer fornisce un assaggio delle sue abilità, anticipando un incontro in cui Ciri uccide e prende la testa di un'enorme creatura simile a un serpente in un ambiente boscoso e oscuro.

La saga non si ferma

I videogame di Witcher sono basati sui romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Nel corso del tempo, la serie è diventata un pilastro fondamentale del lavoro di CD Projekt Red ed è amata dai fan dei giochi di ruolo d'azione di tutto il mondo. La serie è iniziata nel 2007 con The Witcher e ha avuto tre giochi principali, due espansioni e sette titoli spinoff. Il suo protagonista, Geralt di Rivia, è apparso anche in altri giochi popolari, come Fortnite e Soulcalibur 6, e Netflix ha realizzato una serie tv interpretata da Henry Cavill. Dopo la sua uscita di scena, a prendere il suo posto nei panni di Geralt è stato Liam Hemsworth, che vedremo in azione con l'uscita dei nuovi episodi prevista per l'estate/autunno 2025.

Un nuovo videogioco di Witcher non è l'unica notizia interessante recente relativa al franchise; è stato infatti annunciato che Gwent, il gioco di carte collezionabili digitali di The Witcher 3: Wild Hunt, verrà adattato in un gioco da tavolo nella vita reale.