The Witcher: il nuovo film anime è approdato su Netflix, ma nessuno l'ha notato

L'indifferenza del pubblico verso l'ultimo film anime di The Witcher segna in qualche modo la fine dell'hype per la saga?

Netflix ha da poco diffuso in streaming The Witcher: le Sirene degli Abissi, un adattamento anime di A Little Sacrifice di Andrzej Sapkowski, che però non ha incontrato l'interesse o l'hype dei fan.

Il film ha debuttato sulla piattaforma l'11 febbraio 2025, ma sembra essere passato completamente inosservato. Né la comunità degli anime né il fandom di The Witcher ne hanno tenuto conto, lasciando questo adattamento stranamente assente dalle discussioni più importanti.

Nonostante il ritorno di importanti membri del cast come Doug Cockle nel ruolo di Geralt e Joey Batey in quello di Jaskier, Le Sirene degli Abissi non ha ricevuto lo stesso livello di marketing di The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Perché l'assenza di hype per l'ultimo capitolo di The Witcher

Dato il precedente successo di Netflix con gli adattamenti animati, la mancanza di promozione è sconcertante. Con l'addio di Henry Cavill dalla serie live-action, questa poteva essere un'occasione privilegiata per riaccendere l'entusiasmo dei fan per il franchise, ma invece non è accaduto.

Uno degli aspetti più interessanti di The Witcher: le Sirene degli abissi è l'adattamento diretto di A Little Sacrifice, un amato racconto tratto da Sword of Destiny. A differenza di Nightmare of the Wolf, che ha ampliato il background di Vesemir, questo film si attiene strettamente all'opera originale di Sapkowski e segue Geralt mentre indaga su strani avvenimenti che coinvolgono una sirena di nome Sh'eenaz e su una tragica storia d'amore che rispecchia la sua complicata relazione con Yennefer.

Una possibile ragione per questa indifferenza del fandom potrebbe essere lo spostamento dell'attenzione di Netflix sul franchise di The Witcher. Con l'imminente stagione della serie live-action guidata da Liam Hemsworth, la studio potrebbe aver scelto di dare priorità ai propri sforzi di marketing altrove. L'abbandono di Henry Cavill ha già suscitato delle controversie, quindi è possibile che Netflix abbia esitato ad attirare ulteriori attenzioni sul franchise.