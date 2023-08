The Witcher: avete presente la splendida spada d’argento usata da Geralt? Amazon l’ha scontata

La famosissima spada d'argento di Geralt di Rivia, da The Witcher, è scesa di prezzo su Amazon; si tratta di una riproduzione imperdibile per tutti gli appassionati.

La spada d'argento, fondamentale nel lavoro di Gerat in The Witcher, è scesa di prezzo su Amazon. Attualmente parlando, potete recuperarla a 90,00€, con uno sconto del 10% dal prezzo che aveva i precedenza. Se interessati passate dal box seguente.

Nel dettaglio, stiamo parlando della leggendaria spada d'argento che abbiamo visto impugnare, decine di volte, a Geralt di Rivia durante le sue avventure e cacce nel mondo di The Witcher. Esteticamente fedele alle caratteristiche estetiche che l'hanno resa leggendaria, questa riproduzione, targata Il Nuovo Mondo, misura 110 x 20 x 14 cm e pesa circa 4 Kg.

Acquistate anche voi la spada d'argento vista in The Witcher; che sia per motivazioni di collezionismo o di cosplay, un vero fan non può lasciarsi scappare un gadget del genere.