The Witcher: previste almeno sette stagioni per la serie Netflix

Sono previste almeno sette stagioni per The Witcher, ma la serie Netflix verrà riconfermata dalla piattaforma streaming solo se la prima stagione avrà successo.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Se la prima stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix a partire dal 20 dicembre, si rivelerà un successo, lo show potrebbe durare molto a lungo. La showrunner Lauren Schmidt ha rivelato a SFX di aver già individuato almeno sette storie per sette stagioni. Ecco le sue parole:

"Ho individuato sette storie per sette stagioni. Adesso stiamo pensando a dove ambientare storie che catturino l'attenzione del pubblico per molto tempo"

Potete scoprire le prime anticipazioni su The Witcher svelate durante la presentazione della serie tv a Lucca Comics & Games 2019. Parlando del progetto, Lauren Schmidt confessa:

"La cosa peggiore che possiamo fare è mettere le energie in una sola stagione, e non pensare come far crescere i personaggi. Ma quello di The Witcher è un mondo violento, non tutti ce la faranno ad arrivare alla settimana stagione, molti neppure alla seconda stagione. Non posso promettervi che resteranno in vita".