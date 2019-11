The Witcher, il padiglione a Lucca Comics 2019: un tuffo nella serie Netflix

The Witcher: un'immagine del padiglione di Lucca Comics 2019

The Witcher è una delle serie evento di questo finale di 2019 e non sorprende che Netflix si sia affidata a Lucca Comics and Games 2019 per veicolarne la promozione verso un pubblico d'elezione in linea con quello cella manifestazione toscana. Proprio qui a Lucca è stato lanciato il trailer della serie in anteprima mondiale, alla presenza di cast e autori, tra incontri, mostre, interviste (che leggerete presto!) e un bellissimo padiglione dedicato.

Sulla falsariga di quanto fatto due anni fa per Stranger Things, o di quanto fatto da Sky lo scorso anno per Il trono di spade, il Sotterraneo San Paolino è diventato un privilegiato spaccato del mondo in cui si muove Geralt, protagonista di The Witcher ed eroe delle storie di Andrej Sapkowski, per un percorso fatto di scenografie ricche di dettagli e figuranti perfettamente in parte sia per quanto riguarda look e costumi, sia per la capacità di gestire il rapporto con i visitatori dell'experience.

The Witcher, Henry Cavill nudo in vasca da bagno: il trailer ricrea la scena del videogioco

Come per altre esperienze di questo tipo realizzate in passato (pensiamo per esempio a quella di Narcos dello scorso anno), il pubblico diventa parte del gioco e in chiusura di questo percorso nel mondo di The Witcher riceve un incarico: un gioco da portare avanti e completare per le vie della città, oltre che un gradito ricordo da conservare gelosamente! Di seguito potete vedere il video che abbiamo realizzato a Lucca Comics 2019!