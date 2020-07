The Witcher: la serie Netflix cerca qualcuno per interpretare un assassino nella stagione 2

Un video di un provino per la seconda stagione di The Witcher suggerisce che ci sarà un nuovo personaggio abituato ad uccidere la gente.

L'incontro tra Renfri e Geralt

Un video di un provino per la seconda stagione di The Witcher suggerisce che ci sarà un nuovo personaggio abituato ad uccidere la gente. Lo riporta il sito Redanian Intelligence, specializzato in news legate allo show fantasy prodotto da Netflix. Il video, che circola in modo clandestino dopo essere stato rimosso almeno una volta, mostra un attore, identificato dai lettori del sito come Edward Rowe, mentre sostiene il provino per una figura nota solo come D.

Questi si intrattiene con un giovane, il quale gli chiede se uccidere diventa più facile col passare del tempo. Questa la risposta, trascritta dal sito: "Quando tu eri un ragazzino e tuo padre ti mandava ad arare il campo, all'inizio ti facevano male le mani, giusto? Poi le vesciche, i calli e il dolore si spostarono verso la schiena, poi ti facesti forte e il dolore andò verso la testa, diventando quella monotonia quotidiana del colpire il suolo con la tua lama e percorrere sentieri infiniti di terra. Uccidere non differisce da nessun altro lavoro. Il trucco è sapere che la difficoltà non va mai via. Migra, e diventa un dolore meno forte, che puoi imparare ad ignorare."

The Witcher, Henry Cavill: "Per preparare il ruolo di Geralt mi sono rotolato nelle pozzanghere"

C'è chi sostiene che questo nuovo personaggio possa essere Rience, una figura nota a chi conosce i romanzi, oppure una creazione inedita per la versione televisiva di The Witcher. La seconda stagione, prevista per il 2021 su Netflix, è attualmente in pre-produzione, con Henry Cavill e Freya Allan già arrivati nei luoghi previsti per le riprese, che in teoria dureranno fino a febbraio, in attesa che si possa cominciare con le nuove norme di sicurezza. Un inizio di produzione che sembra effettivamente avvicinarsi, se si stanno facendo o sono già stati fatti provini per i nuovi personaggi che debutteranno al fianco di Geralt, Yennefer e gli altri.