The Witcher, Henry Cavill: "Per preparare il ruolo di Geralt mi sono rotolato nelle pozzanghere"

Henry Cavill ha ammesso di essersi preparato a fondo per il ruolo del guerriero Geralt di Rivia, protagonista della serie Netflix The Witcher, arrivando a rotolarsi nelle pozzanghere.

Ogni attore ha un diverso metodo per calarsi nei personaggi che deve interpretare. Per entrare in sintonia con il protagonista di The Witcher, Geralt di Rivia, Henry Cavill si è addirittura rotolato nelle pozzanghere.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

In una nuova intervista a Vanity Fair, Henry Cavill ha svelato la preparazione che gli ha permesso di immergersi nell'universo creato dai romanzi del polacco Andrzej Sapkowski. essenziale è stato l'uso di Reddit:

"Per me era vitale leggere tutto quello che era scritto sui forum di Reddit. Ho letto tutte le recensioni, ho raccolto tutte le informazioni possibili. Alcune non mi sono state utili, altre recensioni e critiche sono state molto importanti. Ho raccolto tutto il materiale cercando di avvicinarmi il più possibile alla scrittura di Sapkowski."

Per entrare in sintonia con Geralt di Rivia, però, Henry Cavill non si è limitato a stare dietro allo schermo di un computer, ma ha cercato di "sporcarsi" il più possibile per avvicinarsi allo stile di vita dello strigo guerriero:

"Stavo in piedi sotto la pioggia. A volte mi rotolavo nelle pozzanghere" ha svelato l'attore. "Cercavo di catturare quel mondo sulla mia pelle così da far sembrare reale il mio personaggio."

The Witcher: la reaazione di Henry Cavill alle critiche ricevute per la serie Netflix

Rivedremo Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher, la cui lavorazione dovrebbe riprendere tra agosto e settembre in Inghilterra. I nuovi episodi arriveranno su Netflix nel corso del 2021.