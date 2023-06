The Witcher: Rory, il carlino ossessionato da Henry Cavill è stato invitato all'anteprima di Netflix

Ogni favola ha il suo lieto fine e anche il famoso carlino protagonista di numerosi reel su Instagram e TikTok per la sua ossessione per il Geralt Di Rivia di Henry Cavill in The Witcher alla fine ha ottenuto la sua ricompensa.

Il piccolo cucciolo è stato invitato ufficialmente all'anteprima mondiale della Stagione 3 di The Witcher dalla stessa Netflix, con l'annuncio che è stato fatto ancora una volta tramite i social network, sulla pagina ufficiale dell'adorabile creatura.

Nel reel successivo, possiamo vedere Rory, questo il nome del carlino, spiccare letteralmente il volo verso Londra, dove avrà luogo l'anteprima mondiale della serie Netflix, che purtroppo per l'animale sancirà l'addio di Henry Cavill al ruolo di Geralt Di Rivia, dato che questo sarà ereditato da Liam Hemsworth nella Stagione 4.

Chissà in che modo la prenderà Rory, una volta che vedrà Hemsworth al posto del suo amatissimo Cavill. Nel frattempo, poche ore fa è uscito il trailer finale italiano di The Witcher 3.

The Witcher 3, Netflix svela la data di uscita: gli episodi saranno divisi in due parti

Basata sul secondo romanzo della saga di The Witcher, Il tempo del disprezzo, firmato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la nuova stagione vedrà Geralt e Yennefer impegnati a proteggere Ciri dalle varie minacce del Continente dove è in atto una gara per catturarla.