The Witcher: Ronin, in arrivo un manga con protagonista Geralt ispirato alla cultura giapponese

Durante l'evento WitcherCon è stato annunciato il nuovo progetto The Witcher: Ronin: un manga creato da Rafal Jaki in collaborazione con l'artista giapponese Hataya.

Su Kickstarter verrà lanciata la campagna legata alla storia che non ha alcun legame con quella raccontata nel videogioco, nei romanzi o nella serie.

Rafal Jaki, in un'intervista rilasciata a IGN, ha spiegato che la sua fonte di ispirazione per The Witcher: Ronin sono state storie come Red Son e Batman Ninja, trasportando il peresonaggio, così conosciuto, in un nuovo ambiente.

Tra le pagine Geralt si ritoverà infatti immerso nel folklore giapponese e con i mostri della tradizione asiatica. L'autore ha dichiarato:. "Amo personalmente i nuovi mostri e i racconti con cui possiamo sperimentare. L'Europa e il Giappone hanno una tradizione unica in questa area e proporre iconiche storie giapponesi e mostri, inserendoli in un contesto di Witcher, è stata la cosa più eccitante per me".

L'idea del progetto è nata nel 2015 quando Jaki è andato ai PlayStation Awards a Tokyo e ha pensato che Geralt avesse molto in comune con la figura del ronin, facendosi disegnare delle t-shirt ispirate all'idea da indossare all'evento. CDPR ha poi ideato delle riproduzioni da collezione dei personaggi di The Witcher ispirandosi alla cultura giapponese, situazione che ha portato all'idea di raccontare una storia intera.

The Witcher: Ronin sarà un volume di 100 pagine che contiene una storia di Jaki e Hataya e tre racconti brevi di 15 pagine realizzate grazie ad altri artisti.

Gli amanti dei fumetti possono inoltre scoprire qualche curiosità e anticipazione sugli altri progetti editoriali grazie a un video con Bartosz Sztybor dedicato alle serie che verrano pubblicate.

La sinossi della seconda stagione anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

I protagonisti dello show sono Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), e Anna Shaffer (Triss).