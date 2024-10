The Witcher: nuovo sguardo a Liam Hemsworth e un amatissimo personaggio nelle foto dal set

Netflix ha già rivelato Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia con un breve teaser promozionale per la quarta stagione di The Witcher, ma alcune nuove foto dal set ci offrono probabilmente la migliore inquadratura dell'attore completamente vestito come il cacciatore di mostri protagonista.

Si ritiene che le riprese si stiano concludendo e che le scene degli ultimi due episodi siano state girate nel Galles settentrionale, nei pressi di Llanberis, vicino al lago Padarn.

La recente terza stagione della serie fantasy di Netflix è stata l'ultima con protagonista Henry Cavill, interprete originale di Geralt: la star de L'uomo d'acciaio ha infatti annunciato la sua decisione di lasciare l'adattamento dei romanzi best-seller nel 2022.

Hemsworth (The Hunger Games) assumerà il ruolo di Geralt a partire dalla quarta stagione e questi scatti mostrano l'attore accanto a Laurence Fishburne, che debutterà anch'egli nella quarta stagione nel ruolo di Regis.

The Witcher 4, Henry Cavill è un lontano ricordo: Liam Hesmworth è Geralt Di Rivia nel trailer di Netflix

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, la co-protagonista Freya Allan ha dichiarato di essere impaziente di vedere cosa Hemsworth sarà in grado di apportare al ruolo, ma anche di essere preoccupata per le reazioni dei fan che sicuramente arriveranno in massa.

"Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, sento che vuole davvero dare tutto. Si è allenato. Onestamente mi dispiace per lui, perché, innanzitutto, quella tifoseria può essere molto aggressiva e non è una situazione ideale quando si assume il ruolo di qualcun altro. Ma sono davvero entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo davvero adorabile. Spero solo che la gente gli conceda un po' di tempo, capite?".