The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix rivela il nuovo logo del film animato (VIDEO)

Netflix regala ai fan un'anticipazione su The Witcher: Nightmare of the Wolf diffondendo il nuovo logo con un breve video sui social.

Il nuovo anime dedicato alla serie The Witcher, intitolato The Witcher: Nightmare of The Wolf, sta arrivando su Netflix e il colosso dello streaming ha condiviso con i fan il nuovo logo pensato per il lungometraggio animato, diffuso sui social.

Netflix sta espandendo il mondo di The Witcher con uno spin-off animato, The Witcher: Nightmare of the Wolf che sarà introdotto da un logo animato che mostra la testa di un lupo, con il titolo dell'anime. La storia non si basa su nessuno dei romanzi e dei racconti di Andrzej Sapkowski, ma introdurrà un personaggio fondamentale della seconda stagione di The Witcher, Vesemir.

Nei libri, Vesemir è il mentore e una figura paterna per Geralt di Rivia. La storia esplorerà i suoi primi anni come Witcher dopo che il misterioso Deglan lo reclama attraverso la Legge della Sorpresa. The Witcher: Nightmare of the Wolf è stato realizzato dallo studio di animazione coreano Studio Mir e coinvolge anche la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich, ma il suo ruolo esatto è ancora sconosciuto.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il progetto, ma probabilmente Netflix ha previsto di farlo debuttare prima della seconda stagione di The Witcher.