The Witcher: Nightmare of the Wolf, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato in uscita in streaming proprio oggi 23 agosto 2021 per tutti gli appassionati dello show con Henry Cavill!

Il primo trailer ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf ci ha mostrato scene di violenza, poteri magici, un volto familiare e un insieme di personaggi nuovi che esplorano i trascorsi del Continente e la giovinezza di Vesemir. Il film animato è stato annunciato per la prima volta a gennaio 2020 e potrebbe introdurre il personaggio di Vesemir e Kaer Morhen in arrivo nella seconda stagione di The Witcher. Come riportato da CBR, questa sarebbe la speculazione principale. A doppiare il personaggio di Vesemir è Kim Bodnia, che ha già preso parte anche alla serie in live action.

The Witcher: Nightmare of the Wolf, una sequenza

Bodnia non è l'unico interprete a comparire in ambedue i progetti; anche Graham MacTavish, infatti, doppierà un personaggio (più precisamente Sigismund Djikstra) nella serie animata. Nel corso di una recente intervista con CBR, il creatore Beau DeMayo ha affrontato le aspettative dei fan: "Ci saranno tanti witcher in più. Vorrei anche mostrare tutte le intersezioni tra corte e witchers che io credo siano potute esistere nell'epoca in cui Vesemir era un witcher". Gli eventi di The Witcher: Nightmare of the Wolf sono ambientati molto tempo prima di quelli raccontati durante la serie in live action. Si tratta di un periodo menzionato nei romanzi di Andrzej Sapkowski e nei videogame targati Projekt Red ma mai veramente approfonditi.

I romanzi introducono il personaggio di Vesemir in Blood of Elves, libro durante il quale Geralt di Rivia e Ciri trascorrono l'inverno nella fortezza della montagna dei witchers. A differenza della fortezza che appare nel trailer, Kaer Morhen è in rovina nei romanzi con un paio di witchers della Scuola del Lupo rimasti a proteggerla. La seconda stagione di The Witcher introdurrà anche il personaggio di Hemrik.