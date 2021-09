The Witcher: Netflix annuncia il rinnovo della serie, un secondo film animato e uno show per ragazzi

L'universo di The Witcher si espanderà nei prossimi mesi su Netflix che ha annunciato la produzione della terza stagione, un nuovo film animato e una serie per ragazzi.

Netflix ha annunciato i suoi nuovi progetti legati all'universo di The Witcher: durante l'evento TUDUM ha svelato il rinnovo della serie con Henry Cavill per una terza stagione e la produzione di un altro film animato e di un nuovo show destinato agli spettatori più giovani e a tutta la famiglia.

La piattaforma di streaming sembra puntare molto sul mondo fantastico creato da Andrzej Sapkowski che ha già dato vita a un fortunato franchise di videogiochi.

La sinossi della seconda stagione di The Witcher, in arrivo il 17 dicembre in streaming, anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

I protagonisti dello show sono Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), e Anna Shaffer (Triss).