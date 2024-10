The Witcher, Liam Hemsworth: "Non ho letto i libri e non ho visto lo show, ma il videogame è fantastico"

Quando The Witcher tornerà su Netflix con la quarta e penultima stagione, ci sarà un nuovo attore a interpretare Geralt di Rivia. Come sicuramente saprete, Henry Cavill ha lasciato la serie poco dopo la terza stagione, mentre la star di Hunger Games, Liam Hemsworth, è stato chiamato a sostituirlo.

Dopo aver rilasciato una breve dichiarazione al momento dell'ingaggio, Hemsworth ha approfondito come è stato interpretare il personaggio in un'intervista a Live with Kelly & Mark.

Ammettendo di non aver mai guardato la serie Netflix o letto i libri quando è stato chiamato, l'attore ha rivelato di aver invece giocato a The Witcher 3: Wild Hunt, che ha definito "uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi".

"Non avevo visto la serie televisiva. E non avevo letto i libri. Ma ho giocato al videogioco tipo dieci anni fa o giù di lì", ha spiegato l'attore. "Ed è ancora oggi uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. E Netflix è venuta da me quasi due anni fa e mi ha detto che volevano che entrassi in scena e prendessi il comando".

The Witcher 4, Freya Allan vuole che i fan si concentrino su Ciri: "Dimenticatevi Geralt"

"Ero molto eccitato all'idea di interpretare il personaggio perché ero un fan del videogioco. Ma mi sono detto: 'Lasciatemi guardare la serie TV, dare un'occhiata ai libri e dedicarmici davvero'. Ho girato [la serie] negli ultimi nove mesi", ha continuato Hemsworth. "Siamo stati [in Galles] per due settimane. La prima settimana c'era un sole splendido, un cielo azzurro. E poi la seconda settimana c'è stata una specie di stagione dei tornado".

Hemsworth ha chiaramente accettato la sfida di interpretare Geralt e nella quarta stagione di The Witcher sarà affiancato da Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy, Laurence Fishburne e Danny Woodburn.

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il continente e che hanno chiuso la terza stagione, i prossimi episodi seguiranno Geralt, Yennefer e Ciri mentre si trovano a dover attraversare il continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni, separati l'uno dall'altro. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si ritroveranno, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ricongiungersi.