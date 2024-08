The Witcher: la splendida edizione illustrata da Ugo Pinson del racconto Il male minore è in offerta su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile trovare l'edizione illustrata del racconto Il male minore, dal mondo di The Witcher, in sconto.

La saga di The Witcher è diventata celebre in tutto il mondo grazie al suo sapersi adattare e trasformare passando da un medium all'altro, complice l'immediata fascinazione per un protagonista subito iconico nel suo essere e porsi agli appassionati e al pubblico in generale. Trovando le proprie origini nella penna e fantasia di Andrzej Sapkowski, Geralt di Rivia è diventato ben presto un elemento narrativo capace di sopravvivere di vita propria, anche lontano dai libri da cui è nato, arrivando ad abbracciare sia la dimensione dei videogiochi che quella della serialità sul piccolo schermo. È proprio tornando alla carta stampata, però, che è possibile relazionarsi direttamente con uno dei racconti più celebri, citati e fondamentali per comprendere l'indole oscura di questo protagonista. Stiamo parlando de Il male minore. Qui trova origine il più famoso dei soprannomi di Geralt, detto anche "Il Macellaio di Blaviken".

Partendo da un peso del genere, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon è attualmente possibile trovare in offerta la splendida edizione illustrata del racconto Il male minore di The Witcher, a cura di Ugo Pinson e Andrzej Sapkowski. Sul sito potete recuperarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 14,18€, con uno sconto del 41% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto desiderosi di qualche dettaglio in più sul prodotto in questione, passate dal box seguente o, in alternativa, cliccate su questo indirizzo.

Il macellaio di Blaviken

Nell'edizione illustrata del racconto Il male Minore, proveniente dalla raccolta Il guardiano degli innocenti, assistiamo all'esordio letterario di Geralt di Rivia, un Witcher, un cacciatore di mostri che si ritrova a fare i conti con un'antica leggenda del suo mondo, quella delle figlie del Sole Nero. A Blaviken, inoltre, stringe un forte legame con una certa Renfri, che in seguito si rivelerà connessa con la suddetta storia. Quando il mago Stregobor sceglierà d'intervenire in prima persona così da mettere fine alle voci connesse con il Sole Nero, Geralt si troverà davanti a una scelta che lo condurrà al soprannome di "Macellaio di Blaviken".

L'edizione illustrata del racconto Il Male minore, dall'universo di The Witcher, è fornito di bozzetti preparatori dello stesso illustratore, accompagnati da note e retrospettive