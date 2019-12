The Witcher: il principale cambiamento di Geralt di Rivia è "colpa" di Henry Cavill!

La principale differenza nel personaggio di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher è colpa di Henry Cavill. L'interprete di Geralt, con la sua performance, è responsabile del principale cambiamento del personaggio rispetto ai romanzi.

Come ha spiegato la showrunner Lauren S. Hissrich, "il pubblico immagina Geralt come un personaggio stoico, ma in realtà nei libri parla moltissimo. Anche nella prima versione del primo episodio lo facevo parlare moltissimo. Quando eravamo sul set e poi in sala di montaggio abbiamo capito che non avevamo bisogno di quel fiume di parole. Henry Cavill ha portato profondità e ha dato vita a una performance sfaccettata di Geralt facendoci capire che il personaggio non aveva bisogno di enunciare tutto ciò che provava."

Durante la lavorazione di The Witcher il team creativo ha rimesso mano ai dialoghi dello show tagliandone via gran parte senza tradire lo spirito originario del personaggio che emerge dai racconti e dai romanzi di Andrzej Sapkowski:

"Può esprimere le sue emozioni solo con uno sguardo o con un grugnito. Grugnisce molto. Quando abbiamo girato l'ultimo episodio, la sceneggiatura era molto più aderente a quanto visto sullo schermo perché avevamo capito come lavora Henry. In quel modo siamo stati più fedeli ai romanzi dipingendo il protagonista sullo schermo."

