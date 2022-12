The Witcher: Blood Origin, il trailer della miniserie Netflix mostra a sorpresa un personaggio molto amato

Netflix ha condiviso il trailer della miniserie The Witcher: Blood Origin, in arrivo il 25 dicembre, svelando il coinvolgimento nella serie di un personaggio molto amato dai fan.

Il 25 dicembre arriverà sugli schermi di Netflix la miniserie The Witcher: Blood Origin, ideata come prequel del progetto con protagonista Henry Cavill (che passerà il testimone a Liam Hemsworth alla fine della prossima stagione), e il nuovo trailer svela, a sorpresa, il coinvolgimento di un personaggio molto amato della saga.

Nel video si assiste infatti all'inizio della ribellione contro l'Impero, introducendo i sette protagonisti della storia e mostrando spettacolari sequenze di battaglia, prima di far apparire il bardo Jaskier, che riceve una richiesta molto importante.

Nella serie The Witcher: Blood Origin Michelle Yeoh sarà Scían che è l'ultima della sua tribù nomade elfica. Nel cast ci saranno poi Laurence O'Fuarain che reciterà nel ruolo di Fjall; Mirren Mack avrà il ruolo Merwyn; Lenny Henry sarà Balor; Jacob Collins interpreterà Eredin; Lizzie Annis sarà Zacaré; Huw Novelli avrà il ruolo di Callan "Fratello Morte"; Francesca Mills interpreterà Meldof; Amy Murray avrà il ruolo di Fenrik; Nathaniel Curtis avrà la parte di Brían; Zach Wyatt sarà Syndril; e Dylan Moran interpreterà Uthrok One-Nut.

Nel cast spazio anche a Minnie Driver che avrà la parte di una Senchai, una mutaforma collezionista di antiche tradizioni con la capacità di viaggiare tra il tempo e i mondi.

La regia delle quattro puntate è stata affidata a Sarah O'Gorman (Cursed) e Vicky Jewson (Close), ognuna alla guida di tre capitoli della storia.

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.