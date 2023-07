The Witcher 4: Geralt di Rivia non sarà più il personaggio principale

Cambiamento importante nella quarta stagione di The Witcher. Non sarà più Geralt di Rivia il personaggio principale dello show.

Cambio della guardia nella quarta stagione di The Witcher, la serie basata sulla saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski. Non sarà più il personaggio di Henry Cavill il protagonista dello show tv disponibile su Netflix. Nella quarta stagione la star di Justice League sarà sostituita da Liam Hemsworth ma Geralt di Rivia non sarà al centro della scena.

La trama sposterà l'attenzione su Ciri, interpretata da Freya Allan. A parlarne è stato il produttore esecutivo Tomek Baginski:"Una delle cose più importanti di Ciri è che scopriremo lentamente che è lei il personaggio principale della saga di Witcher. Non Geralt, non Yennefer. È la storia di Ciri".

A Yahoo! Entertainment, Baginski ha raccontato:"Il tempo della guerra è anche il libro in cui Ciri - siamo sinceri su questo - diventa il personaggio principale della saga, perché è così che è stato fatto nei libri, e guardare Ciri evolversi, guardare Freya evolversi come attrice in questa stagione è stato incredibile, semplicemente incredibile".

