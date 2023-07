The Witcher 3, il nuovo trailer del Volume 2 svela gli ultimi episodi con Henry Cavill

Netflix ha diffuso in streaming il trailer finale del Volume 2 della terza stagione di The Witcher, con gli episodi che costituiranno l'ultima volta di Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia, prima del subentro di Liam Hemsworth per la Stagione 4.

Dopo una lunga sequenze di scene e battaglie spettacolari, scopriamo che Ciri è in costante pericolo e Geralt farà di tutto per salvarla. Alla fine del filmato lo sentiamo pronunciare le parole "Gliela farò pagare", anticipo evidente di uno scontro definitivo che chiuderà la stagione e di fatto la sua avventura nei panni del personaggio.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Witcher 3 - Volume 1.

La serie è stata girata tra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia, Slovenia e Marocco, ed è prodotta da Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov e Sasha Harris. Sono produttori esecutivi anche Steve Gaub, Matt O'Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski e Jarek Sawko), Hivemind Content (Jason Brown e Sean Daniel).

Alla regia troviamo Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun, mentre la sceneggiatura è opera di Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D'Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin e Troy Dangerfield.

Di seguito la sinossi ufficiale di The Witcher 3: "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre."