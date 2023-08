The Witcher 3, il finale originale di Geralt Di Rivia era diverso, ecco come [SPOILER]

Un finale diverso di Geralt di Rivia era stato previsto per la terza stagione della serie Netflix di The Witcher.

Un finale diverso per la terza stagione di The Witcher che conclude la linea narrativa di Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill, che dalla prossima stagione sarà sostituito da Liam Hemsworth.

Redanian Intelligence ha svelato che il commiato di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia poteva essere differente rispetto a quello definitivo conosciuto dagli spettatori:"Milva aiuta Geralt nel momento del bisogno mentre Cahir li osserva da lontano".

Nell'episodio si vedono Geralt, Milva e Jaskier cavalcare verso il tramonto dopo l'aiuto di Milva nell'eliminazione dei soldati di Nilfgaardian. Una versione che avrebbe visto Cahir osservarli da lontano, preludio a ciò che sarebbe poi successo nella quarta stagione. Tuttavia, Redanian Intelligence non spiega il motivo per il quale la scena, che potrebbe non essere stata nemmeno girata, è stata scartata in favore del finale che tutti gli spettatori conoscono.

Henry Cavill lascerà The Witcher e il cast della quarta stagione sarà composto da Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey al fianco di Liam Hemsworth nel ruolo che fu della star di Justice League.