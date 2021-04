The Witcher 2, terminate le riprese della nuova stagione: quando arriverà su Netflix? (VIDEO)

Netflix ha svelato con un video la fine delle riprese per The Witcher 2 ma ha anche anticipato qualcosa su quando arriverà in streaming la nuova stagione.

Sono ufficialmente terminate le riprese per The Witcher 2: Netflix ha comunicato la buona nuova a tutti i fan della serie fantasy con Henry Cavill attraverso un video in cui la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ci accompagna a curiosare nel backstage.

La notizia più interessante, però, potrebbe essere un'altra. Per chiunque si stesse chiedendo quando arriverà su Netflix la seconda stagione di The Witcher, la risposta è: alla fine del 2021. A due anni di distanza, dunque, dalla pubblicazione dei primi 8 episodi (disponibili per la visione nel catalogo Netflix) che avevano già entusiasmato i tantissimi fan di Geralt di Rivia, personaggio - reso celebre dalla serie di videogiochi - nato dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Nonostante tutti i ritardi dovuti al virus prima, e all'infortunio sul set di Henry Cavill poi - che compare all'inizio del video dal dietro le quinte, stanco ma comunque in forma - gli addetti ai lavori della serie fantasy sono dunque riusciti a rispettare la tabella di marcia.

Certo, la produzione è stata lunga e impegnativa, arrivando a toccare 15 località diverse del Regno Unito per le riprese, coinvolgendo 89 membri del cast, 1200 membri della troupe, per un totale di ben 158 giorni passati sul set a ritmi serrati.

Yennefer in The Witcher 2

La sinossi della seconda stagione anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.